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الزيدي يوجه رسالة للبرلمان بشأن السياسة النقدية في العراق
سياسة
2024-03-04 | 04:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,168 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
وجه الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الأمام علي" شبل الزيدي، اليوم الاثنين، رسالة الى البرلمان العراقي بشأن السياسة النقدية (المالية) المنتهجة في العراق.
وقال الزيدي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "من الأخطاء الشائعة في السياسة النقدية (المالية) المنتهجة في العراق منذ السقوط و إلى الآن أننا رهن للمزاج الامريكي و تقلباته و تحت سيطرته المطلقة، ويلاحظ في الآونة الاخيرة أن الخزانة الامريكية تهدف من خلال معاقبة 37 مصرفا عراقيا إلى إنهاء النشاط المصرفي العراقي واستبداله بالمصارف الاجنبية والعربية وحصر مزاد العملة والحوالات بتلك المصارف فضلا عن السيطرة على الخدمات المصرفية والحوالات وهذا ما يجب أن ينتبه له المشرعون في البرلمان العراقي من خلال العمل على اصدار تشريع يمنع مشاركة المصارف الاجنبية بالمزاد.
وأضاف إن كانت هناك حاجة ملحة لمثل هذا المزاد فهو لأبناء البلد حصرا، كذلك يجب إيجاد المخارج التي تحررنا من رهن الاقتصاد العراقي بالمنفذ الامريكي إذ يمكن بيع النفط بالعملات الاجنبية الاخرى والاستيراد بها من تلك البلدان، أو اعتماد نظام المقايضة في مشاريع تنموية واقتصادية توفر فرص عمل جديدة للمواطن أو مشاريع خدمية بعقود طويلة الأمد بنظام المقايضة النفطية".
وتابع إن "إعادة إحياء الصناعة والتجارة والمهن الحرة ودعمها سينهض بالواقع الاقتصادي للبلد ويسهم بخلق متنفس للسياسة النقدية وكسر القيود الامريكية"، مشيرا الى ان الوضع الحالي جيد ولكنه قابل للانهيار عند انتهاء الحروب والأزمات التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن، ولكن السؤال المحير هو: ماذا لو تغيرت أسعار مبيعات النفط في بلد 25% من أبناء شعبه يتقاضون رواتب بالاعتماد على مبيعاته؟".
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