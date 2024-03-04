زيدان من مدريد: استقلال القضاء الحقيقي ساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون

قال زيدان خلال ورشة العمل التي حضرها عن استقلال القضاء وسيادة القانون في مدريد أنه "بعد تغيير النظام السياسي في العراق سنة 2003 تمكن القضاة من الضغط على الجهات المختصة والعودة لاستقلالية السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب الدستور".وأضاف زيدان أن "مبدأ الاستقلال التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حقق لنا حرية اتخاذ القرار سواء في القضاء العادي أو القضاء الدستوري".وتابع أنه "بفضل استقلال القضاء الحقيقي استمر القضاء في اداء مهامه في تعزيز سيادة القانون".