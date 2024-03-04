العراق والأمم المتحدة يبحثان مجابهة التحديات البيئية والمناخية

وذكر بيان لمكتب رشيد، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".وأكد رشيد "حرص العراق على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار وضمان أمن المواطنين وسلامتهم".وأشار إلى "ضرورة العمل المشترك مع المنظمات الدولية لمجابهة التحديات في مجال البيئة والمناخ والصحة والتعليم وبما يؤمن العيش الكريم للعراقيين".