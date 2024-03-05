رئيس القضاء يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية القضايا القانونية

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي زيدان اليوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٤ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق وإيران فيكتوريا تايلور رفقة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي".وبحث الجانبان "عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".