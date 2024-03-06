بتهمة "غسيل أموال".. أمر قضائي بمثول انتفاض قنبر أمام محكمة أمريكية

كشفت وثيقة أمريكية عن تبليغ رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن انتفاض قنبر بالمثول أمام محكمة أمريكية.

وتم تبليغ قنبر بحسب الوثيقة، بمثوله أمام المحكمة الأمريكية بتهمة تأسيس شركات لغسيل الأموال لصالح حكومة اقليم كردستان العراق.

ولم تكشف الوثيقة أدناه نصها الكثير من التفاصيل.

وكان آخر تصريح لقنبر، قال قبل أيام، إن الكرد والبيشمركة من أهم الحلفاء الأمريكيين، مشيراً الى القوات الأمريكية آمنة في إقليم كردستان.