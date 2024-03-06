التجارة تخاطب القضاء: لا نطلب الشكوى ضد السلامي (وثيقة)

كشفت وثيقة صادرة من وزارة التجارة خاطبت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بعدم طلبها الشكوى ضد النائب هادي السلامي.

وجاء في الوثيقة الصادرة من الدائرة القانونية في وزارة التجارة أدناه نصها، "حرصا من الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحافظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق افضل الخدمات لشعبنا فإن الوزارة لا تطلب الشكوى بحقه استناداً لاعمام مجلس القضاء الاعلى".

واصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار والحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، بدعوى من قبل وزارة التجارة.

وأظهرت وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، أن القضية لها علاقة باستخدام السلامي لوثائق "مزورة" لتشويه صورة وزير التجارة امام رئيس الوزراء وسحب الثقة منه.