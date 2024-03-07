موظفون في شركة نفط الوسط يستغيثون: منظومة الفساد اكتملت في الشركة

وقال عدد من موظفي الشركة لـ"السومرية نيوز"، "نطالب دولة رئيس الوزراء ووزير النفط ولجنة النزاهة والقاضي النزاهة حيدر حنون بالتدخل لحماية الشركة من منظومة الفساد لكونها قد اكتملت من خلال تكليف احد الأشخاص مسؤول عن جميع مناقصات جولات التراخيص".وأضافوا أنه "كما تم تكليف مدير قسم مسؤولا عن رقابة عقود التراخيص وهو معاقب بسبب فساد إداري وفشل في ادارة المهام الموكلة اليه ولا يمتلك اي مؤهلات فنية او إدارية او خبرة في جولات التراخيص، كما انه لا يمتلك لغة الإنكليزية".وتابعوا "وآخرها تم تكليف شخص لإدارة قسم القانوني ( زوج بنت مدير عام سابق) وهو متهم رئيسي ويريد إخفاء معلومات عن فساد يقدر ٢٠ مليون دولار وقد يطال مدراء هيئة وأقسام سابقين وحاليا"، مستدركين "علما ان الملف في مراحل التحقيق في هيئة النزاهة وتمارس ضغوط كبيرة لغلق هذا الملف من قبل جهات سياسية مسيطرة على شركة نفط الوسط".ولفتوا الى ان "المدير العام الحالي كان سابقا مدير قسم الفحص الهندسي ورئيس لجنة تحليل والإحالة المركزية تم تكلفيه قبل ٣ اشهر وهو من الأسماء التي تم استقدامهم من قبل هيئة النزاهة".