ليقدموا الأدلة.. عالية نصيف تدعو القضاء لاستدعاء مَن يوجهون اتهاماً لبرلمانيين

نصيف ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز: "إن استدعاء مَن يتطاولون على ممثلي الشعب ومَن يتهمونهم جزافاً بلا أدلة سيضع حداً لظاهرة (الربح من خلال الابتزاز عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي) والتي أصبحت مؤخراً مهنة يمارسها بعض ضعاف النفوس لكسب الربح السريع".وأضافت ان "هذه المهنة تطورت ولم تعد تقتصر على الابتزاز فقط، إذ أصبح بعض مَن يمارسوها يتواصلون مع مسؤولين فاسدين ويقبضون منهم أموالاً مقابل تسقيط السلطة الرقابية".