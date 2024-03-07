حمودي والزيدي يؤكدان ان المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة إعمار العراق

وذكر المكتب الاعلى الإسلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "همام حمودي استقبل في مكتبه، القيادي في تحالف خدمات شبل الزيدي، إذ بحث الجانبان اخر المستجدات السياسية والتحديات الأمنية التي تواجه البلد".واكدا الطرفان على ان" المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة إعمار العراق، وأن القوة التي حررت الأرض هي الاجدر بحفظ أمن الوطن واستقراره والمشاركة بإعادة بنائه".وشددا الجانبان خلال اللقاء على "دعم الحشد الشعبي وحمايته والدفاع عنه مؤسسة وأفراداً، نضير ما قدمه هؤلاء الابطال من تضحيات كبيرة من اجل العراق وشعبه ابان مقارعتهم عصابات داعش الاجرامية".