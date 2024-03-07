البرلمان يخصص جلسة الاحد المقبل لمناقشة دوره الرقابي

تنشر السومرية نيوز، جدول اعمال جلسة مجلس النواب المزعم انعقادها الاحد المقبل.

وتضمن الجدول، فقرة واحدة مخصصة لمناقشة دور البرلمان الرقابي ادناه الجدول: