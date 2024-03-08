النزاهة النيابية ترصد مخالفات وشبهات فساد بشركة توزيع المنتجات النفطية (وثائق)

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها السومرية نيوز، فإن المخالفات المؤشرة ضد الشركة تمثلت في منافذ التوزيع والمحطات، إضافة الى عدم تطابق كميات زيت الغاز مع الكميات الموزعة في محافظة كركوك بين عامي 2019 الى 2021، فضلا عن توقف برنامج المراقبة الالكترونية.كما أشرت اللجنة في وثائقها، قلة أعداد المفتشين الميدانيين، إضافة الى قلة عدد الزيارات التفتيشية لمتابعة عمل المولدات، كما طالبت ببيان أسباب عدم تفعيل العمل بمنظومة تعقب المركبات عن طريق برنامج (gprs)، إضافة الى تحويل وحدة مراقبة الحوضيات من هيئة التفتيش الى إدارة الشركة نفسها، كما طالبت ببيان أسباب وجود 42 منفذا لتوزيع زيت الغاز غير داخلة ضمن منظومة المراقبة الالكترونية كما في الوثائق أدناه: