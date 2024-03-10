النزاهة: هناك 30 متهما في قضية سرقة الامانات الضريبية

وقال حنون خلال استعراض إنجازات الهيئة للعام 2023، إن "الهيئة سجلت وجود 30 متهما في قضايا سرقة الامانات الضريبية خلال العام الماضي"، لافتا الى ان "العراق ماض في ملاحقة جميع المتهمين والمطلوبين للقضاء".وأضاف حنون، أن "الهيئة تمكنت من استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين بقضايا تتعلق بالفساد المالي".وأفاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون اليوم الأحد بأنَّ الهيئة نظرت خلال العام الماضي (60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، مُبيناً بأنَّها توزَّعت بين (35,043) إخباراً، منها (10,196) إخباراً مُدوَّراً، أُنجِزَ منها (27,711) إخباراً، كما عملت على (27,170) قضيَّـةً جزائيَّة منها (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (16063) قضيَّة.