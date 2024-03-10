مجلس النواب يعقد جلسة بحضور 179 نائباً

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة، مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٣) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة للفصـــل التشريعـــي الأول".وأضاف البيان، ان عدد الحضور "179 نائباً".