بعد طلب مشفوع بـ50 توقيعاً.. البرلمان يناقش تعديل المادة 12 من نظامه الداخلي

صوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على اضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة تتضمن تعديل النظام الداخلي.

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على اضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة تتضمن تعديل النظام الداخلي".



وأظهرت وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، أن ذلك جاء بعد طلب قدمه نحو 50 نائباً لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس.

