مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد

وقالت الدائرة الإعلامية بالمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الاثنين".يذكر ان جلسة اليوم كانت مخصصة لمناقشة الدور الرقابي لمجلس النواب وتخللها التصويت على اقالة نبيل جاسم من رئاسة شبكة الاعلام العراقي بالإضافة الى التصويت على تعديل فقرات في النظام الداخلي للمجلس.