البرلمان ينشر جدول اعمال جلسة الثلاثاء القادم

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، جدول اعمال الجلسة الخامسة عشر من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول".وكان الدائرة قد نشرت في وقت سابق جدول اعمال الجلسة الرابعة عشر من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول المقررة يوم غد الاثنين".جدول الاعمال ادناه: