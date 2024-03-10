نائب يعلق على احكام محكمة قوى الامن الداخلي بشأن قضية "شايع"

وقال الحيدري في تغريدة له، "سنسلك الطرق القانونية في الطعون والتمييز التي حدثت بمحاكمة اسرع من البرق بحق ضباط قيادة شرطة البصرة في قضية المدان الهارب احمد شايع، والذين لا صلة لهم بحادثة تهريب المدان".واضاف، ان "الجميع يعلم كيف تم تهريبه من قبل ضابط المركز الموقوف حالياً على ذمة التحقيق حيث ان اللجنة الوزارية كانت قراراتها تعسفية وغير منطقية واكيدا سيكون لنا موقف من هذا التعسف بالقرارات والاحكام في لجنة الامر النيابي 88 بعد اكمال اجراءات الاستضافات والتقصي".وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي، احكاماً تخص قضية هروب المدان أحمد شايع من أحد سجون محافظة البصرة.وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة قوى الامن الداخلي اصدرت احكاما نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان احمد شايع من السجن حيث حكمت المحكمة على كل من:أولا : اللواء محمود شاكر التميمي بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف مع طرد من السلك الشرطوي.ثانيا : العميد محمد الوائلي - مدير الجرائم بالسجن المشدد لمدة سنتين مع طرده من الوظيفةثالثا : عقيد سيف ساجد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفةرابعا : عميد باسم الخفاجي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفةخامسا : قررت المحكمة براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة اليه وقررت الافراج عنهسادسا : قررت المحكمة الافراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم مفوض احمد لعدم كفاية الأدلة".