مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد

السومرية نيوز – دوليات



أجل مجلس النواب العراقي انعقاد جلسته المقررة، اليوم الاثنين، الى يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 12 مارس/اذار 2024.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته إلى يوم غد".



ادناه جدول اعمال يوم غد الثلاثاء: