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رئاسة البرلمان والأمن الوطني يبحثان تشريع قانون الجهاز لتحديد مهامه وواجباته
سياسة
2024-03-11 | 09:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
916 مشاهدة
بحث رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل، اليوم الاثنين، تشريع قانون الجهاز لتحديد مهامه وواجباته.
وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل، لمناقشة تشريع قانون الأمن الوطني الذي تم قراءته قراءة اولى وثانية ووصل إلى مرحلة التصويت، واهميته في تحديد مهام وواجبات ومسؤوليات الجهاز وضمان حقوق أفراده".
وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث عدد من الملفات والبرامج التي يضطلع جهاز الأمن الوطني بتنفيذها في الوقت الراهن، من بينها حملة التوعية الميدانية داخل المدارس الثانوية والاعدادية للبنات والبنين من مخاطر المخدرات والابتزاز، وكذلك متابعة الخلايا الإرهابية وضرورة تنفيذ عمليات استباقية لتحييدها والقضاء عليها".
واثنى المندلاوي، على "العمليات النوعية التي تبناها الجهاز، وخاصة ضمن ملف ملاحقة وضبط تجار ومروجي المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا ان تحقيق نتائج افضل بشأن هذه الملفات مرهون بمدى نشاط الجانب الاستخباري واستخدام عامل الضربة الاستباقية، داعيا إلى تكثيف حملات التوعية ضد هذه الجرائم داخل المؤسسات التربوية والتعليمية".
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