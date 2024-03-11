عبطان بشأن قانون الانتخابات: الكثير من القوى السياسية ضد تعديله

اعتبر رئيس تجمع "اقتدار وطن" عبد الحسين عبطان، الثلاثاء، أن الكثير من القوى السياسية ضد تعديل قانون الانتخابات، فيما كشف عدم وجود فيتو على ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.



وقال عبطان خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "تدني نسبة المشاركة في الانتخابات انعكس علينا وإدارة الانتخابات أفضل من سابقاتها".

وأضاف أن "قطاع الرياضة مخلص معي أكثر من قطاع السياسة"، معتبراً أن "وزارة الشباب كانت فرصة جيدة بالنسبة لي أن أقدم كل ما عندي".

وكشف عبطان أنه "كانت هناك معارضة لتسلمي رئاسة الوزراء من أطراف شيعية"، مضيفاً "عرضت عليّ أمانة بغداد، ولم يتم مفاتحتي بأي منصب في الحكومة المحلية".

وبشأن الجدل الدائر على مطار النجف، قال عبطان "تم انشاء مطار النجف بأموال المحافظة من موازنة 2017 و2018"، موضحاً أن "عائدات المطار لحد قبل سنتين بحدود مليارين و200 مليون دولار"، كاشفاً أن "المطار شهد غيابا للمؤسسات الرقابية".

وعن قانون الانتخابات، قال عبطان "لا يوجد تعديل لقانون الانتخابات"، موضحاً أن "الكثير من القوى السياسية ضد تعديل قانون الانتخابات".