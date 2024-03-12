وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن "الجلسة تتضمن في جدول اعمالها التصويت على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية".وأضافت أن "الجدول يتضمن أيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (۲۰) لسنة ۱۹۹۸".وتابعت الدائرة الإعلامية، أن "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، من قبل لجان القانونية، والتخطيط الاستراتيجي، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام، ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي".ولفتت الى ان "الجلسة ستتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (۲۳) لسنة ۲۰٠٥"، مبينة ان "البرلمان سيناقش القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (۱۱) لسنة ٢٠١٦".