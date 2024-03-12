رئاسة البرلمان تدعو الكتل النيابية لتعديل النظام الداخلي قريباً

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اليوم، في مقر كتلة تيار الحكمة الوطني النيابية، اجتماعاً مع عدد من رؤساء الكتل في مجلس النواب، لمناقشة الخارطة التشريعية خلال الفصل الحالي، وتبادل وجهات النظر في المواضيع ذات العلاقة بعمل المجلس".وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "التأكيد على ضرورة الإسراع في حسم ملف اختيار رئيس جديد للمجلس خلال الجلسات القريبة المقبلة، واستكمال هذا الاستحقاق الدستوري عبر الحوار والتوافقات وبما يعزز من دور البرلمان تشريعياً ورقابياً، فضلاً عن مناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب وأهمية اجراء بعض التعديلات عليه، اضافة لبحث آليات تفعيل دور اللجان النيابية واعطاء الاولوية للتشريعات ذات التماس المباشر بالمواطن والبرنامج الحكومي".