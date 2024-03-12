البرلمان يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٤) من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثالثة - الفصـــل التشريعـــي الأول".وبين، ان "عدد الحضور هو 201 نائب".