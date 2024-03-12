لم تستغرق سوى ربع ساعة.. البرلمان يرفع جلسته

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته".وتضمنت الجلسة، تأجيل التصويت على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.وقبل نحو ربع ساعة، عقد مجلس النواب جلسته الـ14 برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، وحضور 201 عضو.