النائب حسين عرب يعلن خروجه من ائتلاف المندلاوي

وقال عرب في بيان له، "اود ان اعلن انسحابي من ائتلاف الاساس العراقي في البرلمان والعمل بشكل منفرد مع جميع الزملاء".وأضاف، "كما اتمنى من اخوتي واصدقائي في الائتلاف التوفيق في عملهم واستكمال مشروعهم وذلك ايماناً مني بصدقهم واخلاصهم في استكمال مشروعهم السياسي".يذكر أن ائتلاف "الأساس" يرأسه محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب.