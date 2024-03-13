رئيس الجمهورية يصدر توجيهات بشأن المعتمرين وحجاج بيت الله

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأربعاء 13 آذار 2024، في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، جرى، وخلال اللقاء، بحث أوضاع تفويج المعتمرين العراقيين إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك ومراعاة خصوصية هذا الشهر المبارك.وأشاد رئيس الجمهورية، بعمل الهيئة، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل لتوفير الخدمات للمعتمرين. كما أكد ضرورة تهيئة الاستعدادات والمستلزمات لموسم الحج المقبل وتوفير الخدمات من نقل وإسكان ومعيشة لحجاج بيت الله وتسهيل الإجراءات التي تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر وبما يتناسب مع مكانة الحاج العراقي.من جانبه، استعرض المسعودي، سير عمل الهيئة والخدمات المقدمة إلى المعتمرين العراقيين والخطط المرسومة لمواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم. فيما اطلع رئيس الهيئة، رشيد على الخطط المعدة لموسم الحج المقبل والجهود المبذولة لخدمة الحجاج العراقيين، بحسب البيان.