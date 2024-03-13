أعلن عدد من أعضاء في مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل كتلة سياسية برلمانية جديدة.



وجاء في بيان موقع باسم النواب محمود المشهداني وطلال الزوبعي وخالد العبيدي ومحمد نوري عبد ربه والسياسي فارس الفارس، أن تشكيل الكتلة جاء كضرورة وطنية. وأضاف البيان أن هدف الكتلة السعي لتحقيق الاصلاح الحقيقي وبدء حوارات مع كل الاطراف السياسية المؤثرة والكتل البرلمانية لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية. وأدناه نص البيان..