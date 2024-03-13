وقال المتحدث باسم حزب تقدم يحيى المحمدي في بيان، "نبارك للإخوة في كتلة الصدارة البرلمانية الانطلاقة الجديدة، ونؤكد أهمية التعاون والتنسيق والعمل البنَّاء في الملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظات التي نمثلها نيابياً".وأعلن عدد من أعضاء في مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة.