نائب تعلن انضمامها لتحالف العزم

أعلنت النائب نهال الشمري، مساء الأربعاء، عن انضمامها لتحالف العزم.

وقالت الشمري في بيان، "ايمانًا منا بالبرنامج الذي يعمل عليه تحالف العزم وحرصًا منا على السعي نحو الافضل، أُعلن انضمامي الى تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي".

وأضافت "إذ نثق بقدرتنا في تحالف العزم على تقديم حلول فعّالة للتحديات الراهنة التي تواجه مجتمعنا، سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي أو السياسي"، مشددة بالقول "اننا ملتزمون بالعمل معًا في سبيل تحقيق التغيير الإيجابي والبناء الجديد".