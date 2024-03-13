اجتماع أمني يناقش سياقات نقل المواد الخطرة في العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "ت رأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات بشأنها.

وناقش المجتمعون بحسب البيان "السياقات الوطنية لنقل المواد الخطرة في العراق، إذ تم تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات المختصة، على الصعيدين الأمني والفني بهذا الصدد، كونه يندرج ضمن استراتيجية الأمن الوطني".

كما شهد الاجتماع "بحث الإدارة الخاصة بالحدود بين جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم إصدار التوجيهات الخاصة بها".

وفي محور آخر، ناقش المجلس "طلب وزارة العدل تأمين أجهزة سونار لكشف المعادن والمتفجرات، وفق مواصفات معتمدة لدى وزارة الداخلية، إذ جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن".