الصدر يعلق على حملة مساعدة أهالي غزة ويحدد موعد انتهائها

وقال الصدر في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، "احبتي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقف اجلالاً وافتخاراً .. لما سطرتموه في مساندتكم لإخوتكم في غزة الصمود، ومن خلال الجود بالموجود في حملة (فاطمة الزهراء) لدعم أهلنا في غزة الجهاد".وأضاف، "فشكراً لكم أحبتي على هذا التكافل الإنساني والديني والعقائدي والاجتماعي المستوحى من رسول الله صلى الله عليه واله ومن أهل بيته الطيبين الطاهرين وكتاب الله العظيم".وتابع الصدر، ان "كل ما نقوم به يتصاغر أمام عظمة جهاد وصبر أهلنا في غزة أمام الإرهاب الصهيوني وحرب الإبادة الصهيوأمريكية وأذنابها"، مبينا "وهنا أحب أن أبلغكم اعتزازي بكم أيها الكرماء وأعلن انتهاء حملة التبرعات الـ (كبيرة) حتى ظهر الغد، آملاً ان يوفقنا وإياكم إلى إيصال هذه الحملة الى الأراضي الأردنية الشقيقة.. لتتكفل هي وكما عهدناها بايصالها إلى غزة الصمود وبرعاية مباركة من أخينا وابن عمنا (ملك الأردن) الذي لا أشك بعشقه للقضية الفلسطينية وبمحبته للشعب العراقي.. فشكراً له مقدماً".