الجبوري يتحدث عن تعديل "النظام الداخلي": يفتح باباً لن يغلق

اعتبر رئيس حزب "الوطن" مشعان الجبوري، الجمعة، أن تعديل "النظام الداخلي" لمجلس النواب سيفتح باباً لن يغلق، وفيما لفت الى أن الإنجازات على مستوى البناء بدأت بحكومة السوداني، أكد أن بدر الفحل سيكون محافظ صلاح الدين المقبل.

وقال الجبوري خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "ما يجري حاليا هناك مزاج عام بعد قضية شعلان الكريم"، موضحاً "أصبح هناك مأزق بالنسبة لتقدم كيف يستطيعون تغيير النظام الداخلي".

يفتح باباً لن يغلق

وأضاف أن "تعديل النظام الداخلي يفتح باباً لن يغلق"، مشيراً الى أن "النظام الساسي بقيادة الشيعة التهديد له هو الصراع الشيعي الشيعي".

وبشأن تقييمه لحكومة السوداني، قال الجبوري إن "الإنجازات على مستوى البناء بدأت بحكومة السوداني"، معتبراً أن "السوداني اعطى دوراً للإنجازات يشبه ما حدث بين 1973-1979، ويخطو خطوات كبيرة وحكومته تخطو خطوات حقيقية".

منح أرض مجاناً في بغداد

الى ذلك، كشف الجبوري عن "وجود ارض محيطة بالمطار وهي جوهرة بغداد أعطيت مجاناً والسوداني قام بسحبها"، مضيفاً أن "بعض القوى السياسية الشيعية بدأت تقلق من قدرة السوداني من استقطاب الجمهور".

وفي شأن آخر، قال الجبوري إن "الحلبوسي خطر على النظام السياسي وأكثر شخص يهدد النظام السياسي"، مؤكداً أن "طموحات الحلبوسي لا حدود لها ومستعد أن يفعل أي شيء".

الفحل محافظ صلاح الدين المقبل

وكشف الجبوري أن "بدر الفحل سيكون محافظ صلاح الدين المقبل كما هو متفق عليه وستجري عملية الانتخاب الأحد المقبل الا إذا حدث شيء لا نعرفه"، معتبراً أن "بدر افحل هو أفضل من أبو مازن".

وعن إمكانية مصالحة أحمد عبد الله الجبوري، قال "لا يمكن مصالحة أبو مازن الا إذا تنحى عن العمل السياسي ربما اتركه"، كاشفاً "اعمل لإسقاط عضويته"، مضيفاً "ممكن مصالحة الحلبوسي وممكن نتحاور".

بن سلمان سيغير وجه المنطقة

وحول رأيه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الجبوري إن "بن سلمان سيغير وجه السعودية والمنطقة"، وعن رأيه برغد صدام حسين قال ايضاً "رغد صدام القدر جعلها وريث لصدام وتواصلت معي قبل 15 سنة في أيام اعدام والدها".