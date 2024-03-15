واشنطن تكشف "هدفها" من إعفاء العراق لاستيراد الطاقة الايرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر، إن "الإعفاء الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري، قد تم تجديده للمرة الـ21، هذه الإعفاءات تم إصدارها بانتظام للعراق، وتعود إلى عام 2018 في ظل الإدارة السابقة".وأشار ميلر، إلى أن الأموال التي تجنيها إيران من بيع الكهرباء للعراق غير مسموح لها بدخول إيران، مضيفاً أن الأموال محفوظة في "حسابات مقيدة ولا يمكن استخدامها إلا في معاملات شراء المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية"، فضلا عن "غيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبة".وأوضح أن "جزءاً من هدف الولايات المتحدة الأوسع المتمثل في إبعاد العراق عن الاعتماد على إيران لتوفير الكهرباء لأن هذا هو ما تفعله هذه الإعفاءات".ولفت ميلر، إلى إحراز العراق تقدم حقيقي في طريقه نحو تحقيق الاكتفاء من الطاقة منذ عام 2020، مبينا أنه خفض وارداته من الطاقة الإيرانية بأكثر من النصف خلال العقد الماضي، وضاعف توليد طاقته الكهربائية، وسنواصل العمل معهم ودعمهم في محاولتهم أن يصبحوا مستقلين في مجال الطاقة.واستورد العراق 297 مليار قدم مكعب من الغاز في 2021 مقارنة بـ364 مليار قدم مكعب في 2020، ثم ارتفع نسبيا الى 333 مليار قدم مكعب في 2022.