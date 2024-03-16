السيد الصدر يصدر توجيهاً يخص "القواعد الشعبية"

اصدر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، توجيهاً جديداً يخص ما وصفها "القواعد الشعبية".

وجاء في بيان موقع باسم الصدر، "بعد ما قامت القواعد الشعبية المباركة وتجسيدها لأعظم معاني الطاعة في حملة (الزهراء عليها السلام) أو في دفاعها عن القرآن أو في مساندتها للاصلاح أو غيرها مما يثبت كونها أفضل القواعد بمعنى الكلمة".

وأضاف "على كل المفاصل عدم تجاهلهم بل والسعي بصورة أكبر لخدمتهم من الناحية الاجتماعية والثقافية والعلمية والتواصل معهم"، موجهاً بـ"معاقبة كل من يقصر مع القواعد الشعبية".

أدناه نص بيان السيد الصدر..