الخطابي يكشف عدد الزوار في كربلاء سنوياً: أكثر من 80 مليوناً

كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأحد، عدد الزوار الذين يصلون الى المحافظة سنوياً، مؤكداً وصول أكثر من 80 مليوناً، فيما اعتبر أن كربلاء أقل محافظة بالتخصيصات المالية.

وقال الخطابي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "العملية الديمقراطية أفرزت رأي مجتمع ورأي جمهور وهناك عمل في محافظات يختلف عن محافظات أخرى"، موضحاً أن "الجمهور انتخب على أساس عمل وخدمة".

وأضاف "وزارة التخطيط قامت بحساب المحافظة بواقع مليون و300 ألف"، مضيفاً "ننتظر على أحر من الجمر التعداد السكاني".

ولفت الخطابي الى أن "العدد التقريبي للزائرين أكثر من 80 مليون زائر على مدار السنة، فقط الزيارة الأربعينية 25 مليوناً"، مشدداً بالقول "تبقى كربلاء لكل الزوار في العراق والعالم".

وتابع أن "الزوار من الخارج هم أكثر من 70 دولة"، كاشفاً أن "موضوع الزائر دولار ما نفذ الا سنة واحدة ونحن أقل محافظة بالتخصيصات المالية".

وأشار الخطابي الى أن "المتر الواحد في بعض مناطق المحافظة وصل الى 30 ألف دولار"، مضيفاً أن "العتبات المقدسة بإدارتها العليا تقوم بمهام كبيرة".