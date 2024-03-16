محافظ واسط يعلن البدء بالتخطيط لمشاريع استراتيجية

أعلن محافظ واسط محمد المياحي، الأحد، البدء بالتخطيط لمشاريع استراتيجية، مشيراً الى أن هناك وزارات تمددت على صلاحيات المحافظ خلال السنوات الماضية.



وقال المياحي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الناس تنظر للمنجز وجوهر الديمقراطية هو ما بعد الانتخابات"، مؤكداً "نسعى بشكل جاد أن نحظى بدعم كل القوى السياسية".

وأضاف أن "هناك تشوها حقيقيا في النظام الإداري والاقتصادي ولا يمكن للمحافظ ان يعمل بسنة واحدة"، كاشفاً أن "هناك وزارات تمددت على صلاحياتنا خلال السنوات الماضية".

ولفت المياحي الى أن "19 وحدة إدارية وصلنا بالإنجاز الى 78% من كل الوحدات الإدارية"، مضيفاً "بدأنا التخطيط لمشاريع استراتيجية من جسور وأنفاق".

وتابع أن "واسط بوابة العراق الاقتصادية الشرقية لموقعها الاستراتيجي"، موضحاً "لدينا ثلاثة مشاريع استراتيجية"، فيما اعتبر أن "هور الدلمج مغيباً".