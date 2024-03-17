مجلس محافظة صلاح الدين يصوت على بدر الفحل محافظاً (صورة)

السومرية نيوز – سياسة



صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، على اختيار بدر الفحل محافظا جديدا خلفا لأحمد الجبوري "أبو مازن".

وحصل الفحل على جميع أصوات الحاضرين البالغ عددهم 13 عضوا، ليتمكن من الفوز على 14 مرشحا كانوا يتنافسون للظفر بالمنصب.



أدناه صورة تصويت الأعضاء من داخل قاعة المجلس:

