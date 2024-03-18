الحلبوسي والملك الأردني يبحثان جهود الإغاثة الإنسانية في غزة

بحث رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي والملك الأردني عبد الله الثاني جهود الإغاثة الإنسانية في غزة.

وقال حزب تقدم في بيان، "التقى رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان".