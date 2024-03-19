"يونامي" تعلق على مقاطعة "البارتي" لانتخابات كردستان

وقالت يونامي في بيان ورد الى "السومرية نيوز"، "لقد أخذنا علماً بقرار الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أخذنا علماً بقرار مجلس الأمن الفيدرالي الشهر الماضي".ودعت يونامي، جميع الأطراف إلى "العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده"، مبينة أن "إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق في 10 حزيران 2024 أمر ضروري".وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، امس الاثنين (18 اذار 2024) عدم مشاركته في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية".