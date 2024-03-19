"نقلا عن ياسر عرفات".. صحفي امريكي يطلق "ادعاءً مثيرا" عن مصير أسلحة الدمار الشامل العراقية

وقال جون سيمبسون، محرر الشؤون العالمية في بي بي سي، في سلسلة تغريدات خلال التحدث عن فاجعة حلبجة، أن صدام حسين أرسل أسلحة الدمار الشامل المزعومة إلى سوريا المجاورة قبل الغزو الأمريكي لبلاده في عام 2003، مشيرا الى ان "الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات اخبرني بذلك".وسيمبسون هو مراسل حربي خضرم وتحدث في تغريدة عن الذكرى السادسة والثلاثين لمذبحة حلبجة، قائلا انه تمكن من إحصاء 5 الاف ضحية جراء هذه الفاجعة، وبعد 25 عاما من الحادثة، عدنا الى حلبجة وتأثرنا ببقايا الأسلحة الكيميائية واثارها في اقبية المنازل.ولكن عندما رد أحد المستخدمين بالإشارة إلى أسلحة الدمار الشامل المفقودة، والتي تم استخدام وجودها المزعوم لتبرير الغزو غير القانوني الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، رد سيمبسون بالتأكيد على أن "صدام أرسلها إلى سوريا قبل الغزو".وعندما سأله مستخدم آخر لمزيد من التفاصيل، قال إن "ياسر عرفات أخبرني في بغداد قبل الغزو الأمريكي البريطاني".ولم يقدم سيمبسون أي معلومات إضافية لقصته، مما دفع آخرين، ومن بينهم صحفيون، إلى السخرية والتدقيق في ادعاءاته، خاصة أنه انتظر عقدين من الزمن قبل أن يكشف عنها، فيما قال احد المستخدمين: "وبهذه الطريقة، تمامًا مثل بي بي سي، فقدت كل مصداقيتك".