"أبو مازن" يوجه دعوة للقوى السنية بشأن رئاسة البرلمان

وقال الجبوري في منشور على منصة "أكس"، تابعته السومرية نيوز، "لا يستحق سُنة العراق ما أوصلتهم اليه خلافات سياسييهم، لقد صبر أهلنا على المستحيل احتراما لاستحقاقاتهم الاعتبارية".وأضاف، "القيادات لا يصنعها التسقيط والعيش بعقلية المؤامرة، المناصب زائلة والمكون باق.. ندعوكم الى كلمة سواء تجعل رئيس البرلمان استحقاق مكون لا مصلحة حزب أو مزاج شخص".