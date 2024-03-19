السويد تعتقل وزير عراقي أسبق

وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإن "الشمري تقاضى إعانات اجتماعية لا يستحقها في وقت كان يقيم فيه داخل العراق ويتقاضى راتبا كاملا من الدولة العراقية".وأضاف، انه "ذلك حدث بعد أن تم تسجيله على أنه مريض لعدة سنوات".