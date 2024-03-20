رئيس الجمهورية يسلم "بدر الفحل" المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا

رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل".وسلّم رشيد المحافظ المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين، كما هنأه بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، وأعرب عن أمنياته له بالتوفيق في مهام عمله، بحسب البيان.وأكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتأهيل البنية التحتية للمحافظة وأهمية التعاون بين المواطن والمسؤول لترسيخ الأمن والاستقرار في المدينة".بدوره، قدّم المحافظ شرحا عن خططه المستقبلية والبرنامج الذي تم إعداده للنهوض بواقع الخدمات وإنجاز المشاريع لاستكمال عملية التنمية والبناء في المحافظة.