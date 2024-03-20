رئاسة الجمهورية توجه دعوة لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل

وقال رشيد في منشور على منصة "أكس"، أنه "بحلول أعياد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى شعب كردستان وجميع العراقيين وكل المحتفلين في العالم بهذا العيد، متمنياً ان ينعم على الجميع بالأمن والأمان والسلام".وأضاف، "هي مناسبة للتأكيد على وحدة الصف وحماية المكتسبات وحل المسائل العالقة بروح وطنية، وترسيخ التعايش بين جميع المكونات والعمل بشكل موحد وفاعل من اجل خدمة المواطنين وضمان حقوقهم وتلبية طموحاتهم في العيش الكريم".