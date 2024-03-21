الإطار يدعو القوى الى التزام ذات المنهاج: ننظر بعين الاحترام للمحكمة الاتحادية

وذكرت الدائرة الاعلامية للإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الإطار التنسيقي يؤكد اهمية الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تمدد اي سلطة على الاخرى لحفظ التوازن الدستوري في صناعة القرار واليات التنفيذ والرقابة".وأضافت، أن "الإطار التنسيقي ينظر بعين الاحترام والتقدير للمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها القاضي جاسم العميري ويؤكد احترامه لقرارات المحكمة وعدم التقليل من شانها، كما يدعو القوى كافة الى التزام ذات المنهاج".وبينت ان " الإطار التنسيقي بالتزام قواه كافة بقرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا رغم كون بعضها ليس في مصلحته، لكن الالتزام جاء في إطار احترام سلطة القضاء الدستورية".