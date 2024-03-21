مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة يوم الأحد المقبل

وبحسب الدائرة الإعلامية فان جلسة مجلس النواب الـ15 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة والتي تنعقد يوم الاحد المقبل 24 مارس/اذار 2024، تتضمن 4 فقرات. ومن المقرر ان تنعقد في الساعة الواحدة بعد الظهر.