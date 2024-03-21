بأعياد نوروز.. السامرائي يؤكد تعزيز روح التضامن بين أبناء شعبنا العراقي

وقال السامرائي في تغريدة على اكس تابعتها السومرية نيوز، انه "اطيب التهاني الى قيادة وشعب كردستان وجميع العراقيين بحلول رأس السنة الكردية واعياد نوروز متمنين ان ينعم وطننا وشعبنا بعام يسوده السلام والاستقرار والرفاه".واكد السامرائي على "ضرورة تعزيز روح التضامن والوحدة بين أبناء شعبنا العراقي"، مشيرا الى ان "كل نوروز وشعبنا الكردستاني يرفل بالخير والعز والازدهار".