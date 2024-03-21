زيدان ورومانوسكي يبحثان القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي".وأضاف البيان، ان "الجانبين بحثا عدد من القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين".