رشيد وزيدان يبحثان دور القضاء في ترسيخ قوة القانون والعدل

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، إضافة إلى دور القضاء في ترسيخ قوة القانون والعدل".وأكد رشيد، بحسب البيان، أن "القضاء ركن مهم من أركان الدولة وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع وتقدمه، ومن خلاله تحفظ الحقوق والممتلكات، وبه تترسخ العدالة ويطبق القانون وينصف المظلومون ويعم الأمن والاستقرار"، مشيداً "برجال القضاء ودورهم في تطبيق التشريعات والقوانين التي تحفظ النظام السياسي والديمقراطي وتعزز من مكانة العراق".بدوره، أكد زيدان، وفق البيان، أن "مجلس القضاء وعبر تشكيلاته يعمل على إرساء قيم العدل والحق والإنصاف ليكون السند الحقيقي للحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة"، مشيرا الى انه "انتهج خطا واضحا تجسد في ترسيخ استقلالية القضاء والنأي عن أي تدخلات أو ضغوطات، ودعمه بكل ما يؤمن سلامة أدائه وقوته".كما جرى خلال اللقاء، بحث "التعاون والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء في إصدار وإقرار التشريعات القانونية التي تخدم المواطن".