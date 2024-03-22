تلبية لدعوة من بايدن السوداني في واشنطن نيسان المقبل

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيتوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناءً على دعوة من الرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن، لعقد لقاء قمّة، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نيسان 2024، للبحث في أفق العلاقة المستقبلية في مرحلة ما بعد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأفضل السبل للانتقال إلى شراكة شاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والأمنية".وأضاف: "سيتشاور السوداني وبايدن حول مجموعة من القضايا خلال الزيارة، بما في ذلك أهم القضايا الإقليمية، و جهود ترسيخ الاستقرار في المنطقة".